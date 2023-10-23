Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 23 октября принял поправки, согласно которым определяется процедура выборов президента РФ в районах военного положения. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает корреспондент «Известий» с заседания комитета.

Как ожидается, Госдума примет законопроект во втором чтении на этой неделе.

Группа сенаторов и депутатов внесли 5 октября в Госдуму законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Авторами документа в том числе выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Законопроект уже принят в первом чтении.

Так, согласно тексту поправок, ЦИК России может устанавливать особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории страны, где введено военное положение. Сейчас оно введено в четырех новых регионах — в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

В принятых комитетом поправках уточняется, что в случае введения военного положения на части территории РФ выборы президента могут там проводиться в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Поправки в этот закон также были приняты комитетом на заседании 23 октября.

При этом, в случае введения военного положения на части территории РФ после назначения выборов, глава региона, где введено военное положение, вправе направить в ЦИК РФ предложение об их проведении в течение пяти дней со дня введения военного положения. Но он должен это сделать не позднее последнего дня перед голосованием. ЦИК России для принятия решения о проведении выборов проводит консультации с губернатором, ФСБ и Минобороны.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала.

Действующий глава государства Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что объявление о решении президента баллотироваться связано с окончательным назначением даты выборов и началом процедуры выдвижения кандидатов.