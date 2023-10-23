Чем известен популярный блогер Дядя Слава — биография и личная жизнь

Популярный блогер Дядя Слава (настоящее имя — Станислав Андреев) умер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. О его смерти сообщил сын 22 октября. О богатой биографии блогера и о том, чем он прославился, рассказывают «Известия».

О чем был блог Дяди Славы

Дядя Слава, известный под псевдонимом Дед, вел свой авторский блог на протяжении пяти лет. Он получил известность благодаря своему YouTube-каналу, где высказывал мнение о политических событиях в России и мире, а также устраивал сборы пожертвований для российских военных, находящихся в зоне СВО.

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апты Алаудинов называл Дядю Славу боевым товарищем и настоящим патриотом России.

Параллельно с YouTube, где у Андреева набралось около миллиона подписчиков, он развивал канал «Дядя Слава» в Telegram. Там на блогера подписано более 500 тыс. человек.

Сам он рассказывал, что не собирался становиться блогером. Эта идея пришла к нему в 2017 году. Таким образом он хотел отвлечься от болезни. Большую часть времени блогер проводил в своем загородном доме. Несмотря на смертельное заболевание, он много шутил, а иногда демонстрировал подписчикам свою хорошую физподготовку, например, выкладывал кадры, на которых подтягивается на турнике.

Личная жизнь блогера Дяди Славы

О личной жизни Станислава Андреева известно крайне мало. Контент, который он выставлял на обозрение пользователей, не связан с его семьей. Однако, по некоторым данным, блогер был женат, у него остались дети.

Подписчики уверены, что в прошлом автор провел несколько лет в местах не столь отдаленных, так как в стримах он нередко употреблял тюремную лексику и посвящал эфиры историям, происходящим в заключении.

Последние дни жизни блогера Дяди Славы

В последние годы Андреев боролся с онкологическим заболеванием. По словам сына, он сталкивался с сильными болями и пережил три клинические смерти. Четвертая стала последней. Как он написал в Telegram-канале, блогер прожил свою жизнь, ни о чем не жалея и без ощущения, что он что-то не успел.

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