Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан

Чем известен популярный блогер Дядя Слава — биография и личная жизнь

Популярный блогер Дядя Слава умер в возрасте 56 лет
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярный блогер Дядя Слава (настоящее имя — Станислав Андреев) умер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. О его смерти сообщил сын 22 октября. О богатой биографии блогера и о том, чем он прославился, рассказывают «Известия».

О чем был блог Дяди Славы

Дядя Слава, известный под псевдонимом Дед, вел свой авторский блог на протяжении пяти лет. Он получил известность благодаря своему YouTube-каналу, где высказывал мнение о политических событиях в России и мире, а также устраивал сборы пожертвований для российских военных, находящихся в зоне СВО.

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апты Алаудинов называл Дядю Славу боевым товарищем и настоящим патриотом России.

Параллельно с YouTube, где у Андреева набралось около миллиона подписчиков, он развивал канал «Дядя Слава» в Telegram. Там на блогера подписано более 500 тыс. человек.

На 57-м году жизни скончался российский блогер Дядя Слава

Сам он рассказывал, что не собирался становиться блогером. Эта идея пришла к нему в 2017 году. Таким образом он хотел отвлечься от болезни. Большую часть времени блогер проводил в своем загородном доме. Несмотря на смертельное заболевание, он много шутил, а иногда демонстрировал подписчикам свою хорошую физподготовку, например, выкладывал кадры, на которых подтягивается на турнике.

Личная жизнь блогера Дяди Славы

О личной жизни Станислава Андреева известно крайне мало. Контент, который он выставлял на обозрение пользователей, не связан с его семьей. Однако, по некоторым данным, блогер был женат, у него остались дети.

Подписчики уверены, что в прошлом автор провел несколько лет в местах не столь отдаленных, так как в стримах он нередко употреблял тюремную лексику и посвящал эфиры историям, происходящим в заключении.

Последние дни жизни блогера Дяди Славы

В последние годы Андреев боролся с онкологическим заболеванием. По словам сына, он сталкивался с сильными болями и пережил три клинические смерти. Четвертая стала последней. Как он написал в Telegram-канале, блогер прожил свою жизнь, ни о чем не жалея и без ощущения, что он что-то не успел.

Читайте также:

Стример Дядя Слава уличил НАТО во лжи по поводу поставок оружия Киеву.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023