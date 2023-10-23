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На 57-м году жизни скончался российский блогер Дядя Слава

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Фото: Соцсети
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Блогер Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев. — Ред.), умер в воскресенье, 22 октября, в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале блогера.

Уточняется, что последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря «не беспокойся», улыбался, интересовался, как дела у нас, у вас, у других людей», — сказано в сообщении.

В публикации мужчину также охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.

Станислав Андреев стал известен под псевдонимом Дядя Слава с 2017 года, когда создал свой YouTube-канал и занялся стримингом. Во время спецоперации на Украине блогер начал организовывать регулярные сборы пожертвований, которые направлял в зону конфликта для помощи солдатам российской армии.

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