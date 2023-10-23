Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в Мневниковской пойме

В Москве ведутся работы по созданию улично-дорожной сети в Мневниковской пойме, длина которой составляет более 11 км. Об этом 21 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В настоящее время возводится эстакада через Северо-Западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники и Проектируемый проезд № 1165. Длина эстакады составит 155 м, а вместе со съездами и прилегающими дорогами — порядка 2 км. Строится автомобильный мост длиной 232 м через Москву-реку в сторону улицы Мясищева, уточняет сайт kp.ru.

По словам Собянина, также начинается возведение надземного пешеходного перехода через улицу Нижние Мневники и подземного, который расположится на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и 1166, отмечает агентство городских новостей «Москва». Они будут связывать территорию около станции метро «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки и набережную Москвы-реки, пишет RT.

Кроме того, по словам мэра, на стадии проектирования находится автомобильный мост в сторону Новозаводской улицы, а также два пешеходных моста, которые соединят район Крылатское с парком «Фили», сообщает РИАМО.

11 октября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новый пешеходный мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко. Протяженность моста составит 300 м.