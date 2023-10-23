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Диетолог перечислила опасные для метеозависимых людей продукты

Диетолог Соломатина: метеозависимость возникает, когда есть какие-то неполадки в организме
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Людям, которые подвержены плохому самочувствию из-за погоды, необходимо соблюдать особую диету. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik в понедельник, 23 октября.

Метеозависимые люди, по словам эксперта, подвержены плохому самочувствию в периоды быстрой смены погоды. Зачастую причиной этого являются проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

«Метеозависимость возникает, когда есть какие-то неполадки в организме. То есть системы адаптации сорваны либо находятся в напряжении. В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На практике это проявляется в том, что человек начинает остро ощущать перепады атмосферного давления», — объяснила она.

Врач отметила, что метеозависимым людям необходимо соблюдать специальную диету, чтобы нормализовать работу сердца и сосудов.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — всё это сильно вредит сосудам», — перечислила диетолог.

Кроме того, важно сократить употребление соли. Соломатина объяснила эту рекомендацию способностью соли задерживать жидкость в организме, что может привести к повышению давления. А если в воздухе понижается содержание кислорода, что бывает при перепадах атмосферного давления, плохое самочувствие может настигнуть людей, которые незадолго до этого употребляли в пищу колбасу или ветчину, содержащую нитрит натрия.

Диетолог также подчеркнула, что ограничения в питании у людей с метеозависимостью должны быть на постоянной основе, чтобы поддерживать самочувствие в пределах нормы.

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Ранее, 14 сентября, врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая объяснила, что у здоровых людей не должно быть никакой ощутимой реакции на перепады атмосферного давления или температуры. Метеозависимость, по ее словам, может указывать на ряд серьезных заболеваний. Поэтому она посоветовала людям, страдающим такой проблемой, пройти обследование у врачей.

Перед этим, 23 августа, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева порекомендовала метеозависимым людям в период магнитных бурь больше заниматься физической активностью. Она убеждена, что на перепады давления в основном реагируют люди с изношенными сосудами, а также люди с малоподвижным образом жизни.

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