В посольстве РФ сообщили о падении транзита через Латвию на 75%

С 2014 года железнодорожный транзит через Латвию упал на 25,5 млн. т. Об этом рассказал «Известиям» временный поверенный посольства РФ в Латвии Олег Зыков.

«По состоянию на август текущего года транзитные железнодорожные грузоперевозки в сравнении с показателями 2014 года сократились на 75% (в натуральном выражении на 25,5 млн. т). Падение грузооборота в портах составило 48% (или 24,5 млн. т)», — заявил дипломат.

За год объем железнодорожного транзита упал на 36% (на 4,6 млн. т), в портах — на 16% (более чем на 5 млн. т), уточнил Зыков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Олега Зыкова «Известиям»:

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