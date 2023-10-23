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Эксперт назвал причины переброски противником подкреплений на донецкое направление

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Фото: Соцсети
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Авдеевка во многом важнее Артемовска (украинское название — Бахмут), который ВС РФ уже освободили, потому что, потеряв ее, вооруженные формирования Украины (ВФУ) лишаются самого главного укрепрайона рядом с Донецком. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«С Авдеевки противник артиллерией интенсивно обстреливает Донецк. Терять свои позиции здесь он не хочет, поэтому перебрасывает сюда подкрепление, не жалея ни мобилизованных, ни подготовленных профессионалов. Уже который день здесь самые большие потери у украинских формирований, 550 боевиков в сутки. Это больше укомплектованного батальона», — объяснил он.

Так эксперт прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что российские войска смогли широким фронтом выйти к железной дороге в районе Авдеевки. Также с 20 по 22 октября Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ был нанесен масштабный удар по самой Авдеевке. Поражались выявленные позиции артиллерии, бронетехника, а также места базирования личного состава противника. В ходе ударов применялся весь спектр вооружения, включая линейку новейших управляемых бомб и ракет.

«После такой неудачи со стороны ВФУ на донецком направлении у нас появляется возможность для наступления. Но сейчас противник старается сохранить на этом участке свои позиции и уйти в осенне-зимний период. Я думаю, что с Авдеевкой мы разберемся в более короткие сроки нежели это было с освобождением Артемовска», — подытожил Дандыкин.

За двое суток — 21 и 22 октября — в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1420 бойцов ВФУ и 70 единиц техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) и бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путь открыт: ВС РФ вышли к железной дороге в районе Авдеевки

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