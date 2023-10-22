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Украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье, 22 октября, заявил, что украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона.

«В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц — ХБК (имени Лучанского) и водников (имени Карабелеша)», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также указал, что врачей направили работать в медкомиссии военкоматов. Отправка людей на смерть поставлена «на промышленную основу», объяснил Сальдо.

«Настоящая задача [киевского режима] — не только <навредить> России, но и утилизировать как можно больше украинцев, возможно, освобождая земли для кого-то другого», — прокомментировал глава области.

Кроме того, Сальдо отметил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ не позволят это сделать.

Поставить на понтон: ВФУ пытаются наступать на херсонском направлении
Российские подразделения не дают противнику зацепиться за берег Днепра и создать там плацдарм

18 октября президент России Владимир Путин сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении безрезультатно. Глава государства также подчеркнул, что США всё больше втягиваются в конфликт на Украине, и назвал эти действия Вашингтона ошибкой. Кроме того, их активность на Ближнем Востоке, в частности отправка двух авианосных группировок в район Средиземного моря, только «накаляет атмосферу», добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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