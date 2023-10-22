Глава Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье, 22 октября, заявил, что украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона.

«В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц — ХБК (имени Лучанского) и водников (имени Карабелеша)», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также указал, что врачей направили работать в медкомиссии военкоматов. Отправка людей на смерть поставлена «на промышленную основу», объяснил Сальдо.

«Настоящая задача [киевского режима] — не только <навредить> России, но и утилизировать как можно больше украинцев, возможно, освобождая земли для кого-то другого», — прокомментировал глава области.

Кроме того, Сальдо отметил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ не позволят это сделать.

18 октября президент России Владимир Путин сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении безрезультатно. Глава государства также подчеркнул, что США всё больше втягиваются в конфликт на Украине, и назвал эти действия Вашингтона ошибкой. Кроме того, их активность на Ближнем Востоке, в частности отправка двух авианосных группировок в район Средиземного моря, только «накаляет атмосферу», добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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