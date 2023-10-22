Умер экс-депутат Госдумы трех созывов Пузановский

Скончался бывший депутат Госдумы первых трех созывов Адриан Пузановский. Об этом 22 октября сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

«Мы вместе работали в «Народном депутате», он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек. Светлая память!» — написал он в Telegram.

Пузановскому был 81 год. Причина смерти не сообщается.

Политик родился в Молдавии в 1942 году. В 1965-м он окончил Кишиневский госуниверситет, позднее стал доктором экономических наук. С 1982 года Пузановский преподавал в Костромской государственной сельскохозяйственной академии.

С 1993 года Пузановский трижды избирался в Госдуму по Костромскому одномандатному округу. Он представлял последовательно движение «Достоинство и милосердие», Аграрную партию и группу «Народный депутат».