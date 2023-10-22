В Красноярске ищут бродившего по городу медведя

Полиция Красноярска ведет поиски медведя, который ночью был замечен местными жителями во дворе жилого дома. Об этом 22 октября сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.

Кадры с разгуливающим по городу медведем местные жители выкладывают в соцсетях.

«Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был», — говорится в сообщении.

Полицейские по видеозаписям с камер наблюдения обнаружили, что животное направилось в сторону парка «Гремячая грива». В настоящий момент поиск медведя продолжается.

Ранее, 6 октября, на одном из кладбищ Мурманска были замечены следы медведя. Городская администрация выступила с предупреждением жителей, поскольку эти звери могут добывать пищу из мусорных контейнеров или питаться остатками еды, оставленными рядом с местами захоронений.