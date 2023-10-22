Панарин оформил дубль в матче с «Сиэтлом»
Россиянин Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен».
Игра состоялась 21 октября в Сиэтле. Панарин забросил две шайбы — на 13-й и 46-й минуте, что позволило ньюйоркцам одержать победу со счетом 4:1.
Панарин провел пятый результативный матч подряд в текущем сезоне, набрав за этот период 7 (3+4) очков.
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал третью победу в пяти матчах нынешнего сезона. С шестью очками команда Панарина располагается на втором месте в Столичном дивизионе.
Ранее, 19 октября, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ. Он забросил 474 шайбы за карьеру в 1067 матчах лиги.