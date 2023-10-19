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Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Photoagency Interpress
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Российский хоккеист команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оказался на чистом третьем месте в рейтинге лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает 19 октября «Спорт-Экспресс».

В прошедшем матче первенства против команды «Детройт Ред Уингз» российский нападающий забил гол на первой минуте игры и открыл счет. Для Малкина эта шайба стала 474-й в карьере из 1067 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых игрок принял участие.

Таким образом, Евгений Малкин обошел Александра Могильного, который забил 473 шайбы в 990 сыгранных матчах. Первое место занимает Александр Овечкин (822 гола). Второе — Сергей Федоров (483 гола, забитых в 1248 матчах).

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Ранее, 14 октября, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по количеству сыгранных матчей в НХЛ с бывший канадским хоккеистом, экс-форвардом «Лос-Анджелеса» Марселем Дионном.

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