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Метеоролог Позднякова рассказала о комфортной погоде на грядущей неделе в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в столичном регионе на грядущей неделе прогнозируется достаточно теплой, с небольшими осадками. Температурные показатели пока на 2–3 градуса ниже климатической нормы, однако для конца октября вполне комфортные, рассказала 21 октября метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, понедельник, 23 октября, откроет новую неделю октября дождем. При этом воздух в Москве прогреется до +5...+7 градусов ночью и до 8–10 градусов тепла днем. Вторник будет облачным, местами в городе пройдет снег, ожидается сильный туман. Температура днем и ночью будет +3...+6 градусов.

«В середине недели, 25 октября, ожидается ясная погода. В ночные часы начнет постепенно холодать до –1 градуса, похолодает и днем. Столбики термометров не преодолеют отметку выше +4 градусов, ветер будет слабый», — сообщила она «Вечерней Москве».

Вторая половина недели пройдет под влиянием повышенного давления — ожидается ясная погода. В четверг, 26 октября, ночью в столице прогнозируют около +1 градуса, днем до +2. В пятницу также будет ясно, ночью –2, днем +2...+4 градуса.

Предварительный прогноз на выходные говорит об отсутствии осадков и температуре воздуха в пределах от –1 до +5. Атмосферное давление останется в пределах нормы — около 749–751 мм ртутного столба, ветер слабый, заключила метеоролог.

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21 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в западных регионах России наступил сезон предзимья, который может растянуться до середины декабря. Он отметил, что в такие периоды погода изменчивая: часто бывают оттепель или заметные морозы.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Московской области со среды, 25 октября, будет фиксироваться температура, типичная для метеорологической зимы. Синоптик также порекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю.

20 октября метеорологи обратились к водителям с призывом не ездить по Москве на летней резине из-за прогнозируемых дождя и мокрого снега в сочетании с похолоданием. Они предупредили о риске образования гололеда.

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