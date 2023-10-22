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Санкт-Петербург заметно опередил Москву по доле мини-квартир в новостройках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Каждая пятая строящаяся квартира в Санкт-Петербурге и каждая десятая в Москве имеют площадь менее 25 кв. м, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

В России доля таких квартир в новостройках — 7%. При этом в регионах с городами-миллионниками доля таких квартир в общем объеме предложения строящегося жилья сильно разнится от 1 до 19%, сообщили аналитики. Самая большая доля мини-квартир в Санкт-Петербурге (19%), на втором месте Ленинградская область (13%), на третьем — Свердловская область (12%), на четвертом — Москва и Пермский край (10%), на пятом — Краснодарский край и Воронежская область (9%).

Также в десятке лидеров: Московская область и Республика Башкортостан (8%), Ростовская и Нижегородская области (5%) и Новосибирская область (4%). Самая же маленькая доля мини-квартир в Самарской области (1%), Красноярском крае и Омской области (2%).

«На фоне снижения доступности ипотечных кредитов нельзя исключать роста доли мини-квартир в строящемся жилье, поскольку за счет малой площади они имеют более доступную конечную цену и поэтому интересны как в качестве стартового жилья, так и для будущей сдачи в аренду, поэтому в ближайшее время такие квартиры будут пользоваться стабильным спросом, а спрос рождает предложение», — подытожила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

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21 октября заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова рассказала, что Москва оказалась лишь на 11-м месте в рейтинге по средней площади строящихся квартир. Самая маленькая средняя площадь квартир в новостройках среди крупнейших городов России оказалась в Санкт-Петербурге — 42,83 кв. м, а в Ленинградской области еще меньше — 40,11 кв. м.

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