В центре Петербурга автомобиль каршеринга загорелся после столкновения

В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового Haval Jolion и кроссовера Nissan Qashqai, в результате которого автомобиль для краткосрочной аренды загорелся, сообщает 22 октября корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Инцидент произошел на улице Марата, рядом с выездом на Невский проспект. После столкновения с кроссовером автомобиль каршеринга охватил огонь, который уже потушили.

«От передней части автомобиля практически ничего не осталось», ― прокомментировала Одинцова.

Изначально сообщалось, что в момент аварии в салоне Nissan находилась мать с ребенком. Однако позже стало известно, что за рулем был мужчина. Согласно предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия, организована проверка по факту ДТП.

Ранее, 17 октября, два человека погибли в результате ДТП в Соловьином проезде в Москве. Как рассказал очевидец, автомобиль, несущийся со скоростью около 120 км в час, чуть не сбил его на пешеходном переходе в Соловьином проезде. Через 200 м лихач влетел в другую машину, и оба автомобиля загорелись.