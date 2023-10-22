В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл

Религиозный лидер еврейской общины в Детройте Саманта Уолл была жестоко убита в субботу, 21 октября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти и сообщение синагоги.

«По данным полиции, председатель правления синагоги Детройта была найдена мертвой в субботу утром с множественными ножевыми ранениями возле своего дома», — передает издание.

Департамент полиции Детройта сообщил, что на месте обнаружения погибшей женщины был заметен «кровавый след», ведущий к ее дому. Правоохранители предполагают, что убийство было совершено в здании. Мотив совершения преступления неизвестен. В настоящий момент дело передано в отдел расследования убийств.

«Мы потрясены и опечалены, узнав о неожиданной смерти Саманты Уолл, президента нашего совета. Пусть ее память будет благословением», — написали представители синагоги в социальных сетях.

Отмечается, что женщина-раввин ранее работала с конгрессвумен от Демократической партии США Элиссой Слоткин. По ее словам, Уолл, налаживая связь между еврейской и мусульманской общинами, «посвятила свою короткую жизнь укреплению взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы».

Ранее, 18 октября, в Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу, нападавший задержан полицией. При этом во время задержания он выкрикивал экстремистские лозунги, добавили в полиции.