Эксперт назвал опасным для рынка недвижимости рост ипотечных ставок

Количество ипотечных консультаций в России в октябре снизилось на 20,6%, рассказали «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«Сейчас рынок стабилизировался, но дальнейшее ухудшение условий кредитования может переохладить рынок недвижимости и привести к его стагнации по всем показателям», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, сейчас рынок недвижимости наполнен покупателями, получившими одобрения до роста ипотечных ставок, поэтому снижение доступности ипотечных кредитов еще не так сильно сказалось на реальном спросе. Дефицит покупателей может наступить уже в начале будущего года, считает он.

«Рынку сейчас нужны дополнительные меры по целевому субсидированию первоначального взноса для отдельных категорий покупателей, например, семей с двумя и более детьми. А также масштабирование продаж залоговых квартир с сохранением условий ипотеки продавца для нового собственника: схема работает, но не во всех банках», — полагает Зайцев.

Эксперт отметил, что снижение доступности ипотеки по стандартным программам со временем приведет к стагнации спроса и на первичном рынке. Потому что у тех, кто хочет улучшить жилищные условия, будут сложности с продажей имеющегося жилья.

«Дополнительные риски возникают у тех, кто будет заинтересован в срочной продаже квартиры из-за сложностей с выплатой ипотеки, в условиях ограниченного спроса сделать это будет сложнее и эта еще одна проблема, которая требуют выработки дополнительных механизмов защиты таких заёмщиков», — подытожил эксперт.

Накануне, 21 октября, руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко 21 октября рассказала «Известиям», как избежать риска покупки квартиры с обременением.

Покупатель может запросить ЕГРН, выписку из домовой книги, единый жилищный документ, справку по капитальному ремонту и отсутствию задолженности по коммунальным услугам, копию финансового лицевого счета, чтобы убедиться, что в квартире не зарегистрированы другие люди. Также для самостоятельной проверки доступна информация о перепланировках. Для этого необходимо отправить запрос в БТИ (бюро технической инвентаризации), объяснила Мищенко.