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Россияне рассказали о досуге после работы

Опрос: мужчины после работы предпочитают игры, женщины — сериалы
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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и выяснили, чем россияне занимаются после работы и сколько денег тратят на хобби. В опросе приняли участие 2700 респондентов из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 23 октября.

38% опрошенных россиян находят время на хобби после работы и постоянно ими занимаются. 43% отметили, что не успевают уделять им время на регулярной основе. Каждый 10-й респондент не имеет хобби, но хочет иметь занятие для души. Еще 9% признались, что не могут найти для себя увлечение.

Одно из главных увлечений россиян в свободное время — чтение, его назвали 42% респондентов. Интересно, что среди женщин ценителей книг больше, чем среди мужчин — среди женщин 48% любят книги, а среди мужчин таких только 33%. На втором месте по популярности — спорт, им после работы занимаются 31% россиян. На третьем месте — просмотр фильмов и сериалов (29%). 23% респондентов предпочитают готовку и кулинарию. Каждый пятый (20%) опрошенный проводит свободное время за вышиванием и рукоделием. Компьютерные игры и игры на приставках отметили 19% участников опроса. 17% увлекаются дрессировкой и уходом за животными. Еще столько же интересуются разведением цветов и садоводством.

По данным «Одноклассников», которые проанализировали интерес аудитории к различным тематикам хобби россиян, осенью увеличился интерес к контенту про спорт — охваты групп и блогеров по этому направлению выросли на 48%, люди также стали на на 33% чаще смотреть контент про путешествия. Востребованность материалов про кулинарию увеличилась на 31%, про DIY-контент — на 29%, а про чтение и книги — на 26%.

Увлечения мужчин и женщин ожидаемо различаются. Так, например, спорт — второе по популярности занятие после работы у мужчин (31%), у женщин эта активность стоит на четвертом месте (32%). Женщины также в большей степени предпочитают смотреть сериалы и кино, нежели мужчины (34% и 21% соответственно). Первую тройку хобби среди женщин замыкает рукоделие (32%), а у мужчин — компьютерные игры и игры на приставках (27%).

Интересно, что почти каждый пятый респондент (19%) вообще не тратит деньги на свои увлечения. В первую очередь так отвечали те, кто увлекается чтением, сериалами и компьютерными играми.

54% россиян ежемесячно тратит до 5 тыс. рублей на книги, подписки и рукоделие. 14% респондентов выделяют 6–10 тыс., в первую очередь, на спорт и животных. От 11 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц расходуют 6% опрошенных, от 16 тыс. до 30 тыс. рублей — 5% респондентов. Только 2% участников опроса расходуют более 31 тыс. рублей. Среди главных статей расхода у таких респондентов — спорт, садоводство и уход за животными.

Большинство россиян (58%) хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы, так как они помогают расслабиться. 21% опрошенных мечтают зарабатывать на своем хобби. Еще столько же (21%) отмечают, что уделяют своему хобби достаточное количество времени.

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В конце августа стало известно, что лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством. В среднем жители страны оценивают свои рабочие места на 3,3 балла из пяти возможных. Одной из главных проблем назван шум: он мешает сосредоточиться и вызывает головные боли.

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