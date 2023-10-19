В Испании расследуют гибель изучавшего смертельные болезни химика

Университет Барселоны (UB) расследует смерть биохимика, изучавшего редкое неврологическое заболевание — болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Об этом в четверг, 19 октября, пишет El Pais со ссылкой на источники.

По данным газеты, ученый умер в 2022 году после того, как у него появились симптомы, совместимые с указанным заболеванием.

До этого биохимик работал в лаборатории, расположенной на медицинском факультете госпиталя Льобрегат, что находится в испанской столице, в январе 2018 года в качестве главного исследователя со своей собственной группой. Совместными усилиями они выявили в спинномозговой жидкости вещества, которые полезны для диагностики быстропротекающих деменций.

В ноябре 2020 года эксперт ушел в отпуск в виду плохого самочувствия, подтвердив коллегам, что его симптомы имеют отношение к болезни Крейтцфельдта-Якоба. Ученый также попросил не распространять эту информацию.

Издание отмечает, что в морозильной камере лаборатории, где работал покойный, были обнаружены тысячи потенциально опасных и «несанкционированных» образцов. Теперь руководство университета хочет выяснить их происхождение, а также узнать подробности смерти научного сотрудника.

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба характеризуется прогрессирующими психическими и умственными нарушениями, ведущими к слабоумию. К ранним проявлениям недуга относят нарушение мышечной координации, потерю памяти и спутанность сознания, что роднит заболевание с деменций, например, болезнью Альцгеймера.

Еще одно схожее с деменцией заболевание — субъективное когнитивное расстройство. Но если при деменции человек очень быстро и навсегда забывает ту или информацию, то при данном расстройстве провалы в памяти не выходят за пределы нормы, рассказал в начале мая врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов.