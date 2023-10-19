Звезде «Евровидения» поступают угрозы из-за выброшенного со сцены флага Украины

Финскому рэперу Käärijä, занявшему второе место на «Евровидении» в 2023 году, начали поступать угрозы после того, как он выбросил флаг Украины со сцены на концерте в Таллине. Об этом в четверг, 19 октября, пишет газета Iltalehti.

Во время выступления артиста, чье настоящее имя Джере Пёйхёнен, кто-то из гостей бросил флаг на сцену, на что рэпер сразу отреагировал.

«Кто это бросил и почему? Мы сейчас находимся в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это сделал?» — сказал Käärijä и выбросил флаг обратно в зал.

Действия артиста подверглись осуждению со стороны украинских интернет-пользователей. По словам исполнителя, с тех пор он часто получает угрозы.

«Я их (украинцев. — Ред.) очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, и теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу», — заявил Käärijä.

При этом рэпер попытался объясниться, заявив, что перепутал флаг Украины с государственным символом Швеции, представительнице которой он уступил первое место на «Евровидении».

В конце февраля польские болельщики вывесили антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба «Шленск». Баннер с надписью «Это не наша война» и перечеркнутой символикой украинских националистов появился за воротами гостевой команды примерно спустя час после начала игры.