В Крыму переселенцы из аварийного жилья получили новые квартиры
Глава Крыма Сергей Аксенов в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир 20 семьям, переселяемым из аварийного жилищного фонда в Симферополе и Бахчисарайском районе. Жилье выдали в новом доме квартала «Мраморный» в микрорайоне «Жигулина Роща» в крымской столице.
На праздничном мероприятии, помимо Аксенова, присутствовали зампредседателя совета министров Крыма Светлана Маслова, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и глава ООО СЗ «СКГ» Эдуард Гривковский.
«Улучшение жилищных условий и качества жизни граждан — одна из важных задач, стоящих перед республиканскими властями. Работа в этом направлении будет обязательно продолжена», — заявил глава Крыма, его цитату приводит ИА «Крыминформ».
Ключи от новых квартир выдали в рамках реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда», отмечает ИА SevastopolMedia.
Микрорайон «Жигулина Роща» работает с властями Крыма и Симферополя на постоянной основе. В июле было выдано 23 квартиры, в октябре — 20 квартир. Еще 31 квартиру планируется выдать до конца 2023 года. Ожидается, что к сентябрю 2025 года будут переселены 460 семей из жилья, признанного аварийным.