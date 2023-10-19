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Экономист сделал прогноз по курсу рубля к концу года

Экономист Григорьев спрогнозировал курс 90 рублей за доллар к концу года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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К концу 2023 года возможно укрепление рубля до 90 рублей за доллар. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в четверг, 19 октября.

«Я думаю, что введение обязательной продажи выручки экспортеров приведет к укреплению рубля. Но если брать предельный диапазон, то я не думаю, что рубль укрепится больше 90 рублей за доллар. Мне кажется это маловероятным, хотя полностью исключать этого нельзя», — заявил он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Григорьева, укрепление национальной валюты будет происходить постепенно.

«Указ президента и сформулированные на базе этого указа механизмы правительства предполагают определенный временной лаг для экспортеров, в течение которого они должны возвращать валютную выручку в Россию», — отметил экономист.

Он добавил, что евро будет стоить около 95–96 рублей.

Иногда они возвращают: Минфин поддержал репатриацию валютной выручки экспортеров
Поможет ли это укрепить рубль и несет ли какие-либо риски

Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами, передает НСН.

В тот же день руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что указ главы государства поддержит российский рубль.

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