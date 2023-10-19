В РАН опровергли обнаружение у человека нового органа

Эксклюсома — это не новый орган, а образование из мембраны, которое изолирует внехромосомную ДНК внутри клетки. Об этом 19 октября «Известиям» заявил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Ранее в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC) были опубликованы результаты научного исследования, которые СМИ интерпретировали как обнаружение «ранее неизвестного науке органа, поддерживающего иммунную систему человека».

«Это образование, появляющееся в том случае, когда надо изолировать внехромосомную ДНК внутри клетки. Это не какой-то новый орган иммунитета или не какая-то новая, вдруг внезапно открытая органелла. У нас всё внутри клетки друг от друга отделяется мембранами. Это исследование было посвящено этим мембранам интересным, которые покрывают внехромосомную ДНК. Эксклюсома — это образование из мембраны», — прокомментировал Болков.

Как объяснил ученый, если в клетку попадает инородная ДНК, то возникает эксклюсома, которая опоясывает и изолирует чужую ДНК.

«Это просто распиаренная новость. Это хорошее открытие, оно важное, но оно не представляет из себя открытия нового органа. Это другое. Это молекулярные механизмы», — заключил он.

6 октября «Известия» сообщали, что команда физиков из Московского физико-технического института (МФТИ), Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова и Южного научного центра РАН рассчитала модели, по которым можно получить материалы будущего с необычными электрическими и магнитными свойствами.