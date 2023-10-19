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Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян

Мурашко: ожирением в России страдает уже 11% населения
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Фото: TASS/DPA/Boris Roessler
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В России ожирением страдает 11% населения, заявил в четверг, 19 октября, глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании Совета по физической культуре и спорту с участием президента РФ Владимира Путина.

«У нас сейчас еще одно такое направление борьбы — это ожирение. Уже 11% населения страдает этим», — сказал он.

Министр также предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям спортом, в частности, выдавать справки в спортивные центры в электронном виде, однако только тем гражданам, которые регулярно проходят диспансеризацию или профосмотры.

Это необходимо, чтобы желающие заниматься физкультурой граждане «не стояли в очередях за справками и бумажками», отметил Мурашко.

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Ранее, 5 октября, Мурашко сообщил, что Минздрав фиксирует всё большее количество случаев ожирения у молодых людей. На данный момент возрастная структура ожирения имеет тенденцию к омоложению, а к росту числа пациентов с данным заболеванием привели в том числе пандемия и снижение уровня активности, подчеркнул министр.

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