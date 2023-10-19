В Санкт-Петербурге задержали надругавшегося над школьниками в метро мужчину
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в совершении сексуальных преступлений по отношению к двум школьникам. Об этом 19 октября сообщило главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
В ведомстве рассказали, что 47-летний мужчина, уже судимый за преступления против половой неприкосновенности, 17 и 18 октября на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних школьников.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственное управление также призвало сообщить об аналогичных преступлениях, совершенных этим мужчиной.
Ранее, 2 октября, Чкаловский районный суд в Екатеринбурге приговорил к двум годам колонии строгого режима 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева по делу о сексуальном насилии над двумя девушками.