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В Санкт-Петербурге задержали надругавшегося над школьниками в метро мужчину

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в совершении сексуальных преступлений по отношению к двум школьникам. Об этом 19 октября сообщило главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве рассказали, что 47-летний мужчина, уже судимый за преступления против половой неприкосновенности, 17 и 18 октября на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних школьников.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственное управление также призвало сообщить об аналогичных преступлениях, совершенных этим мужчиной.

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