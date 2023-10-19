Путин заявил о безусловном приоритете спорта для России

Спорт для России является безусловным приоритетом, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в России будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений.

По его словам, РФ готова и будет взаимодействовать со всеми в мире, кто дорожит ценностями спорта.

Также в ходе выступления президент РФ сообщил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году.

Ранее, в середине августа, Путин указал на развитие физкультурного движения в России. Президент уточнил, что проведение в регионах РФ масштабных мероприятий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Сельские спортивные игры», способствует популяризации спорта и воспитанию новых чемпионов.