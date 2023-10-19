Глава ОКР выразил уверенность в снятии санкций с российского спорта к ОИ-2028

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в четверг, 19 октября, выразил уверенность в том, что санкции с российского спорта будут сняты к летней Олимпиаде 2028 года. В четверг, 19 октября, он принял участие в пленарном заседании в рамках XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«Наша цель — занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация поменяется», — сказал глава ОКР.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

В феврале 2022 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК), после начала проведения Россией спецоперации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте текущего года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

Новость дополняется