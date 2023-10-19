Читу назвали одним из самых грязных городов России

Чита попала в топ-10 самых грязных городов России. Столица Забайкалья заняла восьмую строчку. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Telegram-канал ShakhmatovGreen.

Возглавляют список Абакан, Черногорск и Знаменск. Средненедельная концентрация РМ 2.5 в этих городах составляет 88, 41 и 40 соответственно. Самыми чистыми городами признали Улан-Удэ, Москву, Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в экорейтинге регионов, который составляет природоохранная общественная организация «Зеленый патруль», пятерка лидеров выглядит так: Тамбовская, Белгородская области, Алтай, Курская область и Москва. По сравнению с зимой между позициями регионов произошла лишь внутренняя ротация.