Саратовская область улучшила свои позиции в экорейтинге

Саратовская область немного улучшила свою позицию в экологическом рейтинге регионов, который составляет природоохранная общественная организация «Зеленый патруль». В списке отражены события и процессы в сфере экологии с 1 марта по 31 мая 2023 года, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Пятерка лидеров выглядит так: Тамбовская, Белгородская области, Алтай, Курская область и Москва. По сравнению с зимой между позициями регионов произошла лишь внутренняя ротация.

Саратовская область за минувшую весну поднялась на одну строчку рейтинга. Она переместилась с 62-й на 61-ю позицию, которую она занимала осенью 2022 года. Летом и весной 2022 года она занимала 60-е и 59-е место соответственно.

Наихудшие показатели по экологии продемонстрировали Красноярский край, Омская область, Забайкальский край, Свердловская и Челябинская области. Эти регионы заняли с 81-го по 85-е места.

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