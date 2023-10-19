Китай готов к работе над созданием экономического коридора с РФ и Монголией
Китайская сторона готова к созданию экономического коридора, связывающего КНР, Россию и Монголию. Об этом 19 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
«Китай готов расширять трехстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трехстороннего экономического коридора», — сказал он. Видео переговоров Си Цзиньпина и Хурэлсуха опубликовало Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР отметил, что республика уважает суверенитет и территориальную целостность Монголии, а также готова взаимодействовать на принципах обоюдного уважения.
Ранее, 15 октября, президент РФ Владимир Путин, заявил, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с Китаем и Монголией. По его словам, они развиваются динамично и плодотворно. Путин подчеркнул, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене.
Позднее, 17 октября, на встрече с монгольским лидером Путин также заявил о согласии всех сторон с проектом строительства газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай через территорию Монголии. Президент РФ выразил уверенность, что реализация проекта будет двигаться «хорошими темпами».
В 2022 году на встрече в Самарканде КРН, Россия и Монголия договорились продлить программу экономического коридора между тремя странами на пять лет. Проект был принят еще в 2016 году.