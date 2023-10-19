В Подмосковье обнаружили тела пенсионерки и ее внука с колото-резаными ранениями

В деревне Крюково Московской области обнаружили тела пенсионерки и ее внука с колото-резаными ранениями. Об этом 19 октября сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело. Задержан родственник убитых.

«Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены СМЭ и молекулярно-генетическая судебная экспертиза», — говорится в сообщении регионального главка СК РФ.

По информации прокуратуры региона, тела обнаружили в ночь на 19 октября в частном доме. В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному.

«Истринская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 13 октября, в Сочи задержаны четверо подозреваемых в убийствах 61-летней жительницы Сочи и 44-летней жительницы Подмосковья, совершенных в 2001-м и 2005 годах. Уточняется, что мужчины в возрасте от 52 до 66 лет совершили убийства женщин с целью завладеть их имуществом.