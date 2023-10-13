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В Сочи задержаны подозреваемые в убийстве двух женщин в начале 2000-х

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Фото: СК РФ
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В Сочи задержаны четверо подозреваемых в убийствах 61-летней жительницы Сочи и 44-летней жительницы Подмосковья, совершенных в 2001-м и 2005 годах. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю на своем сайте.

Уточняется, что мужчины в возрасте от 52 до 66 лет совершили убийства женщин с целью завладеть их имуществом.

В ходе расследования были проведены обыски по пяти адресам в Лазаревском районе города Сочи, были изъяты документация и иные доказательства.

«В настоящее время по ходатайству следователя судом всем четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Нахождение подозреваемых стало возможно благодаря совместной работы сотрудников СКР, ФСБ и МВД.

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11 октября стало известно, что ГСУ СК по Подмосковью завершило расследование уголовного дела о серии убийств, произошедших в начале 2000-х. Фигурантами дела стали житель Ставропольского края А. Марков, ставший известным как «псотинский маньяк», и уроженец Донецкой Народной Республики. Всего в ходе расследования было проведено более 100 допросов и более 100 экспертиз.

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