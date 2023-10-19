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Сечин заявил о планах укрепить сотрудничество с Китаем в энергетике и смежных областях

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Россия нацелена на укрепление сотрудничества с Китаем «по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и всегда строились на принципах доверия, уважения и учета интересов друг друга.

«Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации», — сказал Сечин, выступая на открытии Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

В завершении доклада глава «Роснефти» процитировал основоположника современной китайской литературы, писателя Лу Синя: «Сами по себе дороги не появляются, а люди пройдут и протопчут».

V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум открылся в Пекине в четверг, 19 октября. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (Сечин является ее ответственным секретарем) и Государственного энергетического управления КНР.

В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

Форум продлится два дня. В первый состоятся сессии, посвященные углублению российско-китайского энергосотрудничества, энергетическому переходу, а также формированию новых региональных и аналитических центров влияния. Во второй день проведут три круглых стола, темами которых станут: цифровая ядерная энергетика, высокотехнологичная добыча угля, а также энергетическая безопасность.

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