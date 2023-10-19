В столице Гаити похитили главу канцелярии председателя Высшего переходного совета

Генеральный секретарь канцелярии председателя Высшего переходного совета Гаити Энтони Виржини Сен-Пьер был похищен хорошо вооруженными людьми во второй половине дня в среду, 18 октября, в Порт-о-Пренсе. Информацию о похищении подтвердил председатель Высшего переходного совета Мирланд Манига, пишет газета Le Nouvelliste.

Местные СМИ сообщили, что Сен-Пьер был похищен около полудня хорошо вооруженными людьми, одетыми как полицейские, передает Reuters. Глава канцелярии работал над дорожной картой выборов в 2024 году, уточняет агентство.

Гаити, где последний раз выборы проводились в 2016 году и с января не было избранных представителей, по информации Reuters, переживает гуманитарный кризис, вызванный могущественными бандами, которые контролируют значительную часть столицы и промышляют похищениями людей.

Год назад правительство премьер-министра Ариэля Генри запросило срочную помощь у международных вооруженных сил, чтобы помочь полиции, испытывающей недостаток ресурсов, в борьбе с бандами.

Несмотря на ратификацию ООН в начале этого месяца, такие силы еще не появились. По оценкам ООН, только в начале сентября 2023 года было похищено не менее 970 гаитян.

С 6 февраля 2023 года в стране функционирует Высший переходный совет — он отвечает за организацию выборов президента и парламента, переговоров между властями и оппозицией и другими организационными вопросами.

В 2021 году президент Гаити Жовенель Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Это создало политический вакуум, позволивший бандам расширять свои территории и усилить влияние в стране.

В октябре 2022 года посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призывал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, где в скором времени бандиты могут захватить власть. Он опасался, что сценарий с захватом власти бандитами неблагоприятен для ближайших соседей страны.