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Посол Гаити призвал ввести войска в его страну из-за угрозы захвата власти бандитами

Посол Гаити в США Эдмонд: странам необходимо ввести войска в Гаити из-за угрозы захвата власти бандитами
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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
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Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, где в скором времени бандиты могут захватить власть. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian, опубликованном 30 октября.

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«Важно <…> убедиться, что мы обезвредили вооруженные банды, поскольку, если мы срочно этого не сделаем, захватить всю страну для них — вопрос времени», — рассказал он.

По словам Эдмонда, сценарий с захватом власти бандитами также неблагоприятен для ближайших соседей страны.

Гаити — одна из беднейших стран мира, которая переживает многолетний социально-политический кризис из-за убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. В настоящий момент в стране усилено влияние бандитов, которые контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

В конце июля в Гаити, в городе Круа-де-Буке, который считается пригородом столицы Порт-о-Пренс, вооруженные банды захватили и подожгли здание прокуратуры.

Как отмечалось в публикации, члены преступных группировок ворвались, «осквернили» и подожгли здание, где также похитили или уничтожили часть важных документов и архивов.

31 мая один человек погиб от огнестрельного ранения, двое пострадали при нападении на автобус в Порт-о-Пренс. В транспорте, который расстреляли неизвестные, находилось более 40 пассажиров.

7 января двух журналистов убили члены местной банды на окраине Порт-о-Пренс. Трагедия произошла после перестрелки.

В ООН сообщили об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки на Гаити после убийства в июле прошлого года президента страны Жовенеля Моиза. Во время нападения на его резиденцию он получил смертельные ранения.

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