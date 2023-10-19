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В Москве реорганизуют промзону «Прожектор»

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В Москве проведут реорганизацию промзоны «Прожектор», на ее месте построят социальные объекты и жилые дома. Об этом в среду, 18 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, промзона располагается в столичном районе Перово, проект реорганизации территории площадью около 200 га уже утвержден. В настоящее время там находятся в основном склады. На этом месте планируют строительство жилых кварталов, где будут проживать более 17,6 тыс. человек, отмечает RT.

Собянин отметил, что на месте промзоны строители возведут и социальную инфраструктуру: школы, поликлиники, детсады, ТРЦ со спорткомплексом и другие объекты, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, проект реорганизации промзоны предусматривает реконструкцию и строительство 3,4 км дорог, пишет НСН. Также будут благоустроены дворы, скверы и бульвары. В районе появятся пешеходные зоны, велодорожки, автопарковки и зарядная станция для электромобилей, уточняет сайт kp.ru. Благодаря реорганизации промзоны «Прожектора» появятся 10 тыс. новых рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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11 октября заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве намерены реорганизовать территорию бывшей промзоны «Выхино» по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвестор должен будет построить порядка 10 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, в том числе здание управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением и объект ритуальных услуг площадью более 1,6 тыс. кв. м.

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