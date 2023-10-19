Российские корветы проекта 20380 вооружат ракетами «Калибр»

В состав вооружения российских корветов проекта 20380 планируют включать крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковые «Оникс». Решение об увеличении боевых возможностей этих кораблей принято в Минобороны России исходя из опыта специальной военной операции, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В настоящее время прорабатывается несколько вариантов размещения новых систем вооружения. В одном из них они могут быть размещены взамен ракетных комплексов Х-35 «Уран» в средней части корпуса корабля. В другом планируется заменить контейнеры зенитных ракет на универсальные корабельные стрельбовые комплексы УКСК-М.



По словам источников «Известий», опыт специальной военной операции показал, что надводные корабли являются важнейшим элементом поражения наземных целей, поэтому в их арсенале требуется максимальное количество универсальных ракет, таких как «Калибр» и «Оникс».



«На корветы проекта 20380 изначально ставились противокорабельные ракеты «Уран». Это хорошие ракеты, они используются и в специальной военной операции для стрельбы по береговым объектам. Их дальность более 300 км. В то же время «Калибр» себя зарекомендовал еще лучше. Дальность больше, точность получше. И вполне здравая мысль при модернизации приспособить такие ракеты для этих кораблей», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.



Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» — основа современного российского надводного флота. На сегодняшний день в строю находятся девять подобных кораблей. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» несут службу на Балтийском флоте. «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» входят в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).



Для ТОФ строятся также «Грозный» и «Бравый», они должны быть переданы ВМФ в 2024 и 2026 годах. В мае этого года в состав Черноморского флота вошел корвет «Меркурий», достраивается «Строгий».



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Большой «Калибр»: российские корветы переоснастят на новые ракеты