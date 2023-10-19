Народный артист РФ Андрей Уваров рассказал об открытии Севастополь-оперы

Театр оперы и балета в Севастополе, который является частью севастопольского культурно-образовательного кластера, должен быть введен в эксплуатацию не позднее декабря 2025 года. Об этом «Известиям» сообщил замдиректора театра, экс-премьер ГАБТа народный артист России Андрей Уваров.

«Думаю, не позднее декабря 2025 года откроемся, мы все надеемся на это. Точку поставим, когда разрежут ленточку. Проект мы создали. Реализация зависит от строителей, закупщиков оборудования, поставщиков, от того, как все эти логистические цепочки будут выстроены», — рассказал он.

По его словам, общая площадь театра — 62,5 тыс. кв. м. Больше, чем Кремлевский дворец. Для Севастополя, для Крыма — внушительный объем. Сам по себе театральный блок — сцена, зрительный зал, закулисные помещения, репетиционное пространство — занимает порядка 42 тыс. кв. м. Всё остальное — комплекс культурного досуга, который будет использоваться в том числе для проведения разных мероприятий.

Народный артист России добавил, что, хотя у театра пока нет своей сцены, госзадание выполняется. Ближайшие культурные акции — оперный лекторий и концерты камерной музыки, где выступят столичные артисты, — пройдут на площадках Севастополя и Ялты.

Андрей Уваров также рассказал, как складываются его служебные отношения с директором, действующей звездой балета Сергеем Полуниным.

«Фактически я исполняю обязанности директора театра. Сергей — артист, танцует, радует публику своим творчеством», — пояснил он.

Культурно-образовательный кластер в Севастополе возводится по распоряжению президента России Владимира Путина. Кроме оперного театра в него войдут хореографическая академия и художественная галерея. Аналогичные кластеры строятся в Кемерово, Владивостоке, Калининграде.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Уварова «Известиям» в четверг, 19 октября, в 10:00

«Впервые театр такого масштаба создается с нуля, мы первопроходцы»