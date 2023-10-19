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Получателей накопительной пенсии в 2024 году станет вдвое больше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К следующему году число получателей накопительной пенсии составит 210 тыс. — это почти вдвое больше, чем насчитывалось в начале 2023-го (107 тыс.). В 2025-м и 2026-м рост продолжится, и выплаты планируется назначить уже 286 тыс. и 362 тыс. граждан. Такой прогноз представлен в пояснительной записке к проекту бюджета Соцфонда на ближайшую трехлетку («Известия» ее изучили).

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Формирование накопительных пенсий началось в 2002-м у россиян 1967 года рождения и моложе, напомнили «Известиям» в Минтруде. Число получателей выплат растет, поскольку всё больше людей достигает возраста назначения — 55 — для женщин и 60 — для мужчин, добавили там.

При этом средний размер такой пенсии (фактически это дополнение к страховым выплатам), в 2024-м составит 1,6 тыс. рублей, в 2025-м — 1,9 тыс., в 2026-м — 2,1 тыс. В начале этого года она была на уровне 1,4 тыс.

Расходы фонда на накопительную пенсию планируются на следующие три года в размере 4 млрд, 6,5 млрд и 9,3 млрд соответственно.

Между тем число граждан, которые получат всю сумму пенсионных накоплений разом, составит 715,3 тыс. человек в 2024-м. Ее средний размер прогнозируется на уровне 51 тыс. рублей.

Всего же на пенсионное обеспечение правительство закладывает в 2024-м 10,9 трлн — на 12% больше, чем в 2023-м (9,8 трлн). Средняя страховая пенсия для неработающих граждан при этом составит 23,4 тыс. рублей в следующем году с ростом до 25,6 тыс. в 2026-м. В 2023-м ее размер равен 21,8 тыс.

Число пенсионеров также увеличится с 42,9 млн в этом году до 43,5 млн — в следующем, говорится в заключении Счетной палаты на проект казны фонда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Час выплаты: получателей накопительной пенсии в 2024-м станет вдвое больше

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