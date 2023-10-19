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Российские геймеры могут остаться без PlayStation 5 на Новый год

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Фанаты консолей могут остаться без PlayStation 5 Slim на Новый год. Большинство российских ритейлеров планирует начать продажу устройства после праздников, рассказали «Известиям» участники рынка. Более тонкая и легкая версия обычной консоли от Sony с отсоединяемым дисководом была представлена 15 октября, ее мировые продажи начнутся в ноябре.

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«Мы планируем предложить новые консоли PlayStation в начале следующего года, в январе, чтобы наши покупатели получили ее в максимально доступные сроки с учетом усложненной цепочки поставок», — рассказал менеджер игрового направления в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин.

В пресс-службе Ozon отметили, что гаджет поступит в продажу в только феврале. В Wildberries заявили, что продажи новинки на маркетплейсе начнутся «одновременно с остальными участниками рынка». В пресс-службе МТС рассказали, что пока вообще не планируют реализовывать данное устройство.

Поставки в ноябре планирует только одна компания — restore:. На вопрос «Известий» о том, насколько большую партию устройств планирует привезти ритейлер и по какой цене будет ее продавать, в компании ответить отказались.

«Несмотря на то, что некоторые ритейлеры обещают привести флагманскую приставку Sony уже в ноябре, есть сомнения, что объемы поставок смогут закрыть потребности всех потребителей. Задержка выхода основной партии на российский рынок связана с логистическими и санкционными проблемами», — отметила исполнительный директор онлайн-школы XYZ School Эмма Юсова.

Как отметил собеседник «Известий» в одном из интернет-магазинов, на сером рынке также не торопятся продавать новые приставки. Если привезти консоль после мирового старта продаж, то очевидно, что она будет стоить минимум в два раза больше по сравнению с обычной версией PlayStation 5 (100–120 тыс. рублей вместо обычных 50–60 тыс.), а продавать гаджет в убыток никто не хочет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неконсольно хлебавши: геймеры могут остаться без PlayStation 5 на Новый год

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