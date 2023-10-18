Пять человек пострадали в ДТП с пригородным автобусом под Воронежем
В городе Семилуки Воронежской области легковой автомобиль врезался в пригородный автобус. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает 18 октября главное управление МВД по региону.
Инцидент произошел на улице Ленина, где 23-летний водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ, в котором находились семеро пассажиров.
«По предварительным данным, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21093, 20-летняя местная жительница, а также пассажирка автобуса, доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение», ― гласит сообщение правоохранителей в Telegram-канале.
Впоследствии к медикам также обратилась женщина с ребенком, ехавшие в автобусе. Личности пассажиров устанавливаются, отметили сотрудники МВД.
Утром этого же дня пять пассажиров маршрутного автобуса, в том числе несовершеннолетний, получили травмы в ДТП с участием трех автомобилей в Курске. По факту аварии проводится проверка, виновника ДТП установит дознание.