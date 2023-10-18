Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Курске

Пять пассажиров маршрутного автобуса, в том числе несовершеннолетний, получили травмы в ДТП с участием трех автомобилей в Курске. Об этом 18 октября сообщило УМВД по Курской области на странице в «ВКонтакте».

ДТП произошло около 9:35 мск на улице Энгельса в Курске. Столкнулись автобус ПАЗ и две иномарки.

«В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутного транспортного средства: женщины 1981, 1985, 1970, 2005 г. р. и мужчина 1966 г. р.», — уточнили в полиции.

По факту аварии проводится проверка, виновника ДТП установит дознание.

Ранее, 16 октября, два человека погибли в ДТП с автобусом в Приморье. Туристический автобус следовал из Китая в Уссурийск. Его водитель потерял управление транспортным средством и съехал в кювет.