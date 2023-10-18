Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного в провинции Идлиб при обстреле боевиков
Мир
Посол Палестины в Марокко призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и КНР
Мир
В Стамбуле тысячи протестующих собрались возле генконсульства Израиля
Мир
Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Происшествия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Мир
ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Мир
На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Мир
Журналист Херш заявил о намерении Израиля устроить в Газе подобие Хиросимы

Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочая группа Госдумы РФ представила проекты, которые предполагают компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Об этом 18 октября заявил на заседании комитета ГД по финансовому рынку парламентарий Владимир Сенин.

По словам депутата, были разработаны пять предложений, два из которых он назвал «позитивными».

Первая инициатива предлагает перевести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка. Согласно второму предложению, Минфин и Сбербанк будут согласовывать объем приоритетных компенсационных выплат вкладчикам.

«Суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста 78+ начинать выплачивать», — сказал Сенин.

Тем временем в России не принят закон, предусматривающий перевод вкладов в целевые долговые обязательства страны. Из-за этого обещанное еще 20 лет назад начало выплат переносится каждый год.

«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться», ― добавил парламентарий.

Сенин уточнил, что в 1995 году в России был принят закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности банковских вкладов, помещенных на сберегательные счета в период до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк, а также до 1 января 1992 года, если речь идет о счетах в организациях госстрахования и облигаций СССР и РСФСР.

Сгораемая сумма: власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд
Кому придется заплатить такой сбор и почему прогнозируется рост поступлений

В конце сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предложил повысить страховое возмещение для долгосрочных вкладов. По ее словам, оно должно стать выше, чем по обычным депозитам. ЦБ РФ также может предусмотреть снижение отчисления банков в Агентство по страхованию вкладов по длинным вкладам.

Ранее, 15 сентября, ряд российских банков сообщил «Известиям», что планирует повысить ставки по сберегательным продуктам. Такое решение было принято финансовыми организациями в связи с повышением Центробанком ключевой ставки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023