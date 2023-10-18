Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР

Рабочая группа Госдумы РФ представила проекты, которые предполагают компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Об этом 18 октября заявил на заседании комитета ГД по финансовому рынку парламентарий Владимир Сенин.

По словам депутата, были разработаны пять предложений, два из которых он назвал «позитивными».

Первая инициатива предлагает перевести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка. Согласно второму предложению, Минфин и Сбербанк будут согласовывать объем приоритетных компенсационных выплат вкладчикам.

«Суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста 78+ начинать выплачивать», — сказал Сенин.

Тем временем в России не принят закон, предусматривающий перевод вкладов в целевые долговые обязательства страны. Из-за этого обещанное еще 20 лет назад начало выплат переносится каждый год.

«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться», ― добавил парламентарий.

Сенин уточнил, что в 1995 году в России был принят закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности банковских вкладов, помещенных на сберегательные счета в период до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк, а также до 1 января 1992 года, если речь идет о счетах в организациях госстрахования и облигаций СССР и РСФСР.

В конце сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предложил повысить страховое возмещение для долгосрочных вкладов. По ее словам, оно должно стать выше, чем по обычным депозитам. ЦБ РФ также может предусмотреть снижение отчисления банков в Агентство по страхованию вкладов по длинным вкладам.

Ранее, 15 сентября, ряд российских банков сообщил «Известиям», что планирует повысить ставки по сберегательным продуктам. Такое решение было принято финансовыми организациями в связи с повышением Центробанком ключевой ставки.