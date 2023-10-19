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В Думе предлагают на неделю увеличить отпуск для работающих пенсионеров

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 октября внесут в Госдуму законопроект об увеличении на семь дней отпуска для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста — до 35 дней в году. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется гражданам предпенсионного и пенсионного возраста продолжительностью 35 календарных дней», — говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста иметь больше свободного времени на отдых и восстановление сил, «что повлечет за собой улучшение их самочувствия и состояния здоровья». Кроме того, дополнительный отпуск будет способствовать повышению уровня работоспособности граждан, уверены авторы инициативы.

Сейчас в России порядка 4 млн работающих предпенсионеров — это меньше 6% от работающих граждан России, поэтому издержки от этой меры не будут критическими или болезненными для бизнеса и государства, заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

«Предпенсионеры — граждане, которые еще не так давно, по старому законодательству, считались бы пенсионерами. И многие из них готовы были закончить работать в этом возрасте, посвятить оставшуюся часть жизни даче, внукам, хобби и так далее. В результате пенсионной реформы миллионы людей старшего возраста лишились возможности уйти на пенсию согласно своим планам. Это была вынужденная, экономически обоснованная мера, но люди восприняли ее болезненно, поэтому для них разрабатываются разные поощрительные меры и льготы», — сказал Леонов.

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В России пенсионный возраст для женщин наступает в 60 лет, а для мужчин — в 65. Статус предпенсионера человек получает за пять лет до выхода на пенсию. Соответственно, женщины могут получить его в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Это правило распространяется и на тех, кто имеет право на досрочную пенсию.

3 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России должен составить 23,2 тыс. рублей в 2024 году. Он отметил, что пенсии проиндексируют на 7,5% в соответствии с прогнозом уровня инфляции. По словам главы Минфина, на индексацию пенсий выделят 600 млрд рублей.

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