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В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ

Депутаты предложили предоставить пострадавшим в ВОВ выплаты и льготы по ЖКХ
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Выплаты и льготы по ЖКХ хотят предоставить в преддверии 80-летнего юбилея победы в ВОВ детям войны и труженикам тыла, который будет отмечаться в 2025 году. Как выяснили «Известия», такой законопроект 20 октября будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Депутаты считают несправедливым, что эти категории граждан не получают никаких мер соцподдержки, хотя пострадали от войны и работали для победы.

«Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающим до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что речь, прежде всего, идет о гражданах РФ, которым на момент окончания ВОВ было менее 18 лет, и о тех, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года не менее шести месяцев.

«Несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства, должна быть хоть каким-то образом устранена. Труженики тыла, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в историческую победу над фашизмом. Они хоть и не сражались с оружием в руках, но ковали победу трудом и ценой нечеловеческих усилий», — уточняется в документе.

В связи с этим авторы инициативы предлагают установить ежемесячные выплаты всем россиянам, имеющим статус детей ВОВ в размере 1000 рублей, а труженикам тыла — 3841 руб. Также этим категориям граждан законопроектом предлагается установить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25%.

Кроме того, они могут получить право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

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Ранее, 19 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тыс. рублей гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», к 80-летию снятия блокады города. Предполагается, что правительство РФ обеспечит финансирование расходов на эти выплаты, определит порядок и условия их осуществления.

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