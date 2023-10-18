Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Общество
Суд отправил под арест фигуранток дела о торговле детьми в Москве
Мир
В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом
Мир
Байден пообещал обратиться к конгрессу США за пакетом помощи Израилю
Общество
Обыски прошли в медклинике в Москве по делу матери с 15 детьми
Мир
Полянский назвал провалом США наложение вето на резолюцию Бразилии
Мир
Байден заявил о данных Пентагона об ответственности ХАМАС за удар по госпиталю
Общество
Судья рассказал об увеличении числа усыновлений детей россиянами
Мир
Сальдо заявил о неудачной попытке ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
Мир
Небензя заявил о тысяче граждан РФ и членов их семей среди заложников блокады Газы

В РОЦИТ рассказали о противостоянии угрозам онлайн-голосованию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

IT-специалисты и представители индустрии в ходе круглого стола Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) 18 октября обсудили угрозы дистанционному электронному голосованию и национальной IT-безопасности, а также рассказали о способах борьбы с ними.

Так, директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков рассказал, что в последнее время наибольшее распространение при онлайн-голосовании получили DDoS-атаки и ботнеты.

«Первый — это DDoS, о котором все говорят сейчас, но если раньше мы смотрели в сторону того, что заказчиком были бизнес-конкуренты, злоумышленники являлись профессионалами, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что появляются хактивисты, появляется IT-армия Украины так называемая, которая генерирует атаки DDoS для того, чтобы манипулировать общественным мнением», — объяснил специалист.

Кроме того, помимо DDoS одним из векторов могут быть кибератаки, совершенные с помощью ботнетов, которые манипулируют мнением при помощи СМИ, отметил Избаенков.

«Мы, защищая большое количество СМИ в этом году, столкнулись с атаками подмены информации, манипулированием мнением, когда используются ботнеты, которые арендуют вычислительные мощности нашей страны, в наших хостингах поднимаются виртуальные компьютеры, и с помощью них производится манипулирование со СМИ для того, чтобы понизить их репутацию в поисковых системах и вывести зарубежные СМИ с фейковыми новостями», — рассказал IT-специалист.

Он также добавил, что обычно злоумышленники, перед тем как создать новый ботнет, проверяют его мощность посредством атак на какую-либо крупную компанию.

Как вместе с тем подчеркнул представитель медиахолдинга Rambler&Co Александр Редчиц, все производимые кибератаки фиксируются.

«Атаки происходят постоянно, поэтому работаем по всем направлениям, фиксируем в принципе с периодичностью всегда атаки, проводим все возможные мероприятия, чтобы это предотвратить. В том числе у нас в прошлом году запустились программы, все наши крупные информационные ресурсы вывели на эти программы. Также взаимодействуем с сообществом», — указал Редчиц.

ДЭГ с барьерами: в РФ пока не запретят голосовать через VPN из-за рубежа
Делает ли это систему более уязвимой для хакеров

В конце сентября председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) по ДЭГ Олег Артамонов рассказал «Известиям», что голосование посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из-за рубежа через VPN-сервисы является безопасным для системы онлайн-голосования в отличие от зарубежных IP-адресов.

Так, он объяснил, что техническая возможность проголосовать из-за рубежа посредством ДЭГ через VPN-сервисы с серверами приземления в России сохраняется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023