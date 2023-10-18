В РОЦИТ рассказали о противостоянии угрозам онлайн-голосованию

IT-специалисты и представители индустрии в ходе круглого стола Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) 18 октября обсудили угрозы дистанционному электронному голосованию и национальной IT-безопасности, а также рассказали о способах борьбы с ними.

Так, директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков рассказал, что в последнее время наибольшее распространение при онлайн-голосовании получили DDoS-атаки и ботнеты.

«Первый — это DDoS, о котором все говорят сейчас, но если раньше мы смотрели в сторону того, что заказчиком были бизнес-конкуренты, злоумышленники являлись профессионалами, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что появляются хактивисты, появляется IT-армия Украины так называемая, которая генерирует атаки DDoS для того, чтобы манипулировать общественным мнением», — объяснил специалист.

Кроме того, помимо DDoS одним из векторов могут быть кибератаки, совершенные с помощью ботнетов, которые манипулируют мнением при помощи СМИ, отметил Избаенков.

«Мы, защищая большое количество СМИ в этом году, столкнулись с атаками подмены информации, манипулированием мнением, когда используются ботнеты, которые арендуют вычислительные мощности нашей страны, в наших хостингах поднимаются виртуальные компьютеры, и с помощью них производится манипулирование со СМИ для того, чтобы понизить их репутацию в поисковых системах и вывести зарубежные СМИ с фейковыми новостями», — рассказал IT-специалист.

Он также добавил, что обычно злоумышленники, перед тем как создать новый ботнет, проверяют его мощность посредством атак на какую-либо крупную компанию.

Как вместе с тем подчеркнул представитель медиахолдинга Rambler&Co Александр Редчиц, все производимые кибератаки фиксируются.

«Атаки происходят постоянно, поэтому работаем по всем направлениям, фиксируем в принципе с периодичностью всегда атаки, проводим все возможные мероприятия, чтобы это предотвратить. В том числе у нас в прошлом году запустились программы, все наши крупные информационные ресурсы вывели на эти программы. Также взаимодействуем с сообществом», — указал Редчиц.

В конце сентября председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) по ДЭГ Олег Артамонов рассказал «Известиям», что голосование посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из-за рубежа через VPN-сервисы является безопасным для системы онлайн-голосования в отличие от зарубежных IP-адресов.

Так, он объяснил, что техническая возможность проголосовать из-за рубежа посредством ДЭГ через VPN-сервисы с серверами приземления в России сохраняется.