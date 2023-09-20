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Онлайн-голосование из-за рубежа через VPN безопасно для системы ДЭГ

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Голосование посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из-за рубежа через VPN-сервисы не несет угрозы для системы онлайн-голосования в отличие от зарубежных IP-адресов, заявил «Известиям» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) по ДЭГ Олег Артамонов.

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«VPN никакого преимущества атакующему не дает, они не могут его использовать, так как у них мощность атаки будет ограничена возможностями уже самого VPN», — отметил Артамонов.

Он пояснил, что техническая возможность проголосовать из-за рубежа посредством ДЭГ через VPN-сервисы с серверами приземления в России сохраняется. При этом в ТИК ДЭГ не видят перспективы легализации такого способа «поставить галочку», так как нет гарантии его работоспособности.

«Для голосования посредством ДЭГ необходимо пройти авторизацию, а даже если у человека за рубежом есть российский номер, СМС в роуминге «ходят» не очень надежно и не всегда быстро. Если мы какой-то метод голосования используем официально, мы должны в какой-то степени иметь возможность гарантировать его работоспособность и надежность», — подчеркнул Артамонов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ДЭГ с барьерами: в РФ пока не запретят голосовать через VPN из-за рубежа

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