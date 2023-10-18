Бутлегерша из Липецкой области попалась на продаже семи поллитровок

Жительницу Липецкой области за неоднократную незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции оштрафовали. Приговор вынес Усманский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в среду, 18 октября.

По информации GOROD48, 30 июня 2022 года 48-летняя липчанка попалась на продаже семи поллитровых бутылок алкогольного напитка с содержанием спирта 35,4%. Выручка за подпольный напиток составила 910 рублей. За это злоумышленнице выписали штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства.

Ранее, в 2022 году, подсудимую уже привлекали к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя. Тогда ее оштрафовали на 30 тыс. рублей, отмечает LipetskMedia.

Ранее в октябре «Известия» писали, что в России разрешат продавать алкоголь на верандах при кафе и ресторанах. Такой законопроект поддержал кабинет министров.