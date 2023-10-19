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Почти в 30 субъектах РФ могут появиться «агрегаторы фермерской продукции»
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Почти в 30 субъектах РФ могут появиться «агрегаторы фермерской продукции»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В 27 субъектах РФ могут появиться «агрегаторы фермерской продукции», регионы изъявили желание распространить такую практику на своей территории. Об этом «Известиям» рассказали в Минсельхозе. В настоящее время пилотный проект реализуют в Тульской и Липецкой областях с сетями «Магнит» и X5 Group.

В министерстве пояснили, что агрегаторы — это организации, которые обеспечивают сбор, хранение и при необходимости переработку сельхозпродукции фермеров. Далее ее можно поставлять в торговые сети.

«Такой инструмент позволит фермерам на равных конкурировать с крупными производителями сельхозпродукции при поставке в сети», — заметили в Минсельхозе.

Фермерам сложно попасть в крупные розничные компании из-за объективных причин: из-за недостаточных объемов поставляемой продукции, неритмичности поставок, нестабильного качества продукции и так далее, пояснил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Тогда как агрегаторы за счет сотрудничества с большим числом поставщиков и использования серьезных объемов продукции способны работать на устраивающих торговые сети условиях. Из-за слабого развития кооперации использование агрегаторов — приемлемый вариант взаимодействия торговых сетей и малых товаропроизводителей», — уверен чиновник.

Покупатели, в свою очередь, получат возможность приобретать местную фермерскую продукцию в магазинах, добавил Евтухов.

Подобные форматы взаимодействия дают возможность исключить посредников, а также контролировать качество продукции по всей товаропроводящей цепочке, заметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Крестьянский завоз: в России появятся агрегаторы фермерской продукции
А в законе закрепят четкое понятие, какие товары смогут ею называться

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в России планируют закрепить понятие фермерской продукции. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ. Кроме того, предусматриваются установка единых требований к агрегаторам таких товаров и поддержка их сбыта.

8 октября президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны, отметил, что сельское хозяйство, пищевая промышленность стали локомотивами отечественной экономики. Аграрии обеспечивают внутренний российский рынок всеми основными видами продовольствия, добавил глава государства.

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