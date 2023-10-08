Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Видеообращение было опубликовано 8 октября на сайте Кремля.

«Прежде всего хочу выразить глубокую признательность за ваш напряженный труд, за любовь к родной земле, за умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны. Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились, стали настоящими локомотивами отечественной экономики», — заявил президент.

По его словам, в прошлом году был собран рекордный за всю историю объем зерна — почти 158 млн тонн. В этом году страна также получит отличный урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, уверен российский лидер. Сегодня наши аграрии обеспечивают государство всеми основными видами продовольствия.

Кроме того, растет и экспортный потенциал. Путин подчеркнул, что продукция агропромышленного комплекса (АПК) уже входит в число ключевых статей российского экспорта. Причем по ряду позиций, таким как пшеница и рыба, отечественные компании являются глобальными лидерами.

Также глава государства отметил повышение качества жизни на сельских территориях. Он заявил о продолжении укрепления социальной сферы села, включая системы здравоохранения, образования и культуры.

«Отечественный агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением. Сегодня перед отраслью стоят большие, амбициозные задачи. Уверен, мы их обязательно решим», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, 4 октября, стало известно, что в России закрепят понятие фермерской продукции, такой законопроект поддержало правительство РФ. Документ предполагает установку единых требований к агрегаторам фермерских товаров и поддержку их сбыта — например, организацию инфраструктуры для продажи.

До этого, 28 сентября, Путин на встрече с новоизбранными губернаторами заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств РФ. Российский лидер отметил, что необходимо дальше совместно с правительством оказывать поддержку компаниям, которые готовы занять освободившиеся в России ниши для производства.